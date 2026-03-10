PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Schwerpunktkontrollen - Drogen im Straßenverkehr

Karlsruhe (ots)

Beamte der Verkehrspolizei und von umliegenden Revieren führten am Montagvormittag in der Pforzheimer Straße Kontrollmaßnahmen mit dem Schwerpunkt "Drogen im Straßenverkehr" durch.

Ziel der Maßnahme war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Verstöße im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln zu ahnden. Zwischen 08:30 Uhr und 11:30 Uhr kontrollierte die Polizei mehr als hundert Fahrzeuge. Dabei stellte sie insgesamt 49 Verstöße fest, von denen sieben im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln standen. Bei fünf Fahrern wurden Blutentnahmen angeordnet.

Neben den Fahrten unter Drogeneinfluss, stellten die Beamten unter anderem zehn Handyverstöße und acht Gurtverstöße fest. Bei sieben Fahrzeugen bestanden unzureichende Ladungssicherungen. Insgesamt wurde fünf Mal die Weiterfahrt untersagt und ein Fahrzeug musste aufgrund verkehrsunsicherer Mängel außer Betrieb gesetzt werden.

Die Polizei betont, dass solche Schwerpunktkontrollen regelmäßig durchgeführt werden, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Gesellschaft vor den Gefahren von Drogenmissbrauch im Straßenverkehr aufmerksam zu machen und zu schützen.

Ogulcan Bozkurt, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren