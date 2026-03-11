Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Zeugenaufruf nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter platzierten am Dienstagabend einen circa 50 kg schweren Gussdeckel auf einer Kreisstraße in Östringen und gefährdeten hierdurch wohl mehrere Verkehrsteilnehmer.

Nach derzeitigen Erkenntnissen legten die Unbekannten offenbar im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr den Deckel eines Abwasserschachts auf die Franz-Gurk-Straße zwischen Östringen und Mühlhausen. In der Folge erfassten insgesamt vier Verkehrsteilnehmer den Gussdeckel auf der Fahrbahn. Eine Weiterfahrt war aufgrund der schweren Beschädigungen nicht mehr möglich und die vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Pkw-Fahrer erlitten glücklicherweise keine Verletzungen.

Nach ersten Schätzungen entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 24.000 Euro.

Das Polizeirevier Bad Schönborn hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Geschädigte oder Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter 07253 80260 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

