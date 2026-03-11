PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Zeugenaufruf nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter platzierten am Dienstagabend einen circa 50 kg schweren Gussdeckel auf einer Kreisstraße in Östringen und gefährdeten hierdurch wohl mehrere Verkehrsteilnehmer.

Nach derzeitigen Erkenntnissen legten die Unbekannten offenbar im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr den Deckel eines Abwasserschachts auf die Franz-Gurk-Straße zwischen Östringen und Mühlhausen. In der Folge erfassten insgesamt vier Verkehrsteilnehmer den Gussdeckel auf der Fahrbahn. Eine Weiterfahrt war aufgrund der schweren Beschädigungen nicht mehr möglich und die vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Pkw-Fahrer erlitten glücklicherweise keine Verletzungen.

Nach ersten Schätzungen entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 24.000 Euro.

Das Polizeirevier Bad Schönborn hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Geschädigte oder Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter 07253 80260 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 13:45

    POL-KA: (KA) Bretten - Schwerpunktkontrollen - Drogen im Straßenverkehr

    Karlsruhe (ots) - Beamte der Verkehrspolizei und von umliegenden Revieren führten am Montagvormittag in der Pforzheimer Straße Kontrollmaßnahmen mit dem Schwerpunkt "Drogen im Straßenverkehr" durch. Ziel der Maßnahme war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Verstöße im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln zu ahnden. Zwischen 08:30 Uhr und 11:30 Uhr ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 12:02

    POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

    Karlsruhe (ots) - Bislang Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Sonntag, 11:30 Uhr, und Montag, 09:30 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in Leopoldshafen eingebrochen. Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die Täter über die Terrassentür gewaltsam Zutritt in eine Erdgeschosswohnung im Friedrichtaler Weg. Ob die Einbrecher auf der Suche nach Wertgegenständen ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 10:44

    POL-KA: (KA) Ettlingen - Motorrollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Karlsruhe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag erlitt ein 85-jähriger Zweiradfahrer schwere Verletzungen. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr ein 65-jähriger Mann mit seinem Pkw Mercedes gegen 14:20 Uhr von der Rudolf-Plank-Straße kommend auf der Landesstraße 607 in Fahrtrichtung Rheinstetten. An der Einmündung zur Bundesstraße 3 in Fahrtrichtung Malsch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren