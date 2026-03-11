PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Polizeibeamter nach tätlichem Angriff leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 50 Jahre alter Mann griff am Dienstagmittag einen Polizeibeamten tätlich an und verletzte ihn hierbei leicht.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr der 50-jährige Pkw-Fahrer gegen 13:50 Uhr auf der Hauptstraße in Östringen, wo ihn Beamte des Polizeireviers Bad Schönborn wegen eines Verkehrsverstoßes kontrollierten. Bereits hier zeigte sich der Mann unkooperativ und aufgebracht.

Nach Abschluss der Maßnahmen entfernte sich der Beschuldigte mit seinem Toyota und fuhr langsam an einem der Beamten vorbei. In diesem Moment schüttete er ein Heißgetränk aus dem fahrenden Auto auf den Geschädigten und verletzte ihn leicht.

Der Beschuldigte muss sich nun wegen des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

