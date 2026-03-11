PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Trickbetrüger verursachen fünfstelligen Vermögensschaden - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Telefonbetrüger kontaktierten am Dienstagnachmittag eine 67-Jährige und erbeuteten schließlich knapp 18.000 Euro.

Eine bislang unbekannte Frau rief die Geschädigte gegen 16:00 Uhr an und gab sich in betrügerischer Absicht als ihre Enkelin aus. Nach einem angeblich von ihr begangenem tödlichen Verkehrsunfall müsse nun eine Kaution hinterlegt werden, um ihre Inhaftierung abzuwenden. Im weiteren Verlauf übernahm eine weitere Frau das Telefonat und gab sich fälschlicherweise als Polizeibeamtin aus. Die Geschädigte wurde angewiesen, einem Abholer die Kaution in Bar auszuhändigen, andernfalls müsse ihre angebliche Enkelin in Haft.

Gegen 18:00 Uhr übergab die 67-Jährige an ihrer Wohnanschrift in der Agathenstraße das Bargeld an einen ebenfalls unbekannten Mann.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 0721 666 5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Aus aktuellem Anlass rät die Polizei:

   -  Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen 
      Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe 
      von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.
   - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie 
     den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.
   - Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen 
     Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst unter Umständen wieder 
     bei den Tätern landen.
   - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und 
     finanziellen Verhältnisse.
   - Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie 
     vertrauen.
   - Bringen Sie jeden Betrugsversuch zur Anzeige.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter:

www.polizei-beratung.de

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 09:38

    POL-KA: (KA) Bretten - Vier Verletzte nach Verkehrsunfall

    Karlsruhe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall zweier Autos verletzten sich am späten Dienstagabend insgesamt vier Insassen, eine davon schwer. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielt ein 56-Jähriger mit seinem Jaguar gegen 23:25 Uhr an einer roten Ampel an der Kreuzung der Bundesstraße 293 und B 35. Als diese auf grün schaltete fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. Zeitgleich missachtete ein 26-jähriger VW-Fahrer offenbar ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 09:27

    POL-KA: (KA) Östringen - Zeugenaufruf nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

    Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter platzierten am Dienstagabend einen circa 50 kg schweren Gussdeckel auf einer Kreisstraße in Östringen und gefährdeten hierdurch wohl mehrere Verkehrsteilnehmer. Nach derzeitigen Erkenntnissen legten die Unbekannten offenbar im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr den Deckel eines Abwasserschachts auf die Franz-Gurk-Straße ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 13:45

    POL-KA: (KA) Bretten - Schwerpunktkontrollen - Drogen im Straßenverkehr

    Karlsruhe (ots) - Beamte der Verkehrspolizei und von umliegenden Revieren führten am Montagvormittag in der Pforzheimer Straße Kontrollmaßnahmen mit dem Schwerpunkt "Drogen im Straßenverkehr" durch. Ziel der Maßnahme war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Verstöße im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln zu ahnden. Zwischen 08:30 Uhr und 11:30 Uhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren