POL-KA: (KA) Karlsruhe - Trickbetrüger verursachen fünfstelligen Vermögensschaden - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Telefonbetrüger kontaktierten am Dienstagnachmittag eine 67-Jährige und erbeuteten schließlich knapp 18.000 Euro.

Eine bislang unbekannte Frau rief die Geschädigte gegen 16:00 Uhr an und gab sich in betrügerischer Absicht als ihre Enkelin aus. Nach einem angeblich von ihr begangenem tödlichen Verkehrsunfall müsse nun eine Kaution hinterlegt werden, um ihre Inhaftierung abzuwenden. Im weiteren Verlauf übernahm eine weitere Frau das Telefonat und gab sich fälschlicherweise als Polizeibeamtin aus. Die Geschädigte wurde angewiesen, einem Abholer die Kaution in Bar auszuhändigen, andernfalls müsse ihre angebliche Enkelin in Haft.

Gegen 18:00 Uhr übergab die 67-Jährige an ihrer Wohnanschrift in der Agathenstraße das Bargeld an einen ebenfalls unbekannten Mann.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 0721 666 5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Aus aktuellem Anlass rät die Polizei:

- Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.

- Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst unter Umständen wieder bei den Tätern landen.

- Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

- Bringen Sie jeden Betrugsversuch zur Anzeige.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter:

www.polizei-beratung.de

