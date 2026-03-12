Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach mutmaßlicher Brandstiftung in Durlach gesucht

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Donnerstag geriet ein Pkw Skoda aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen legten offenbar unbekannte Täter gegen 03:00 Uhr ein Feuer an einem Fahrzeug, das im Mastweidenweg, nahe des Kleingartenvereins in der Durlacher Allee geparkt war.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen. Ein technischer Defekt wird derzeit ausgeschlossen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter 0721 49070 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell