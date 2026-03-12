PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stadt- und Landkreis Karlsruhe
Enzkreis
Heilbronn - Durchsuchungen u.a. wegen Verdachts der Bildung krimineller Vereinigungen

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Seit dem frühen Donnerstagmorgen durchsuchten Beamte des Polizeipräsidiums Karlsruhe und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg in einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Karlsruhe insgesamt 19 Wohnungen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe und in den Landkreisen Enzkreis und Heilbronn.

Die Ermittlungen werden u.a. wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung geführt und richten sich gegen Tatverdächtige im Alter zwischen 16 und 20 Jahren. Die Beschuldigten sollen eine rechtsextremistische Gruppierung gebildet, sich gegenseitig in Gruppenchats in der gemeinsamen rechtsextremen Weltanschauung bestärkt und dabei das Ziel verfolgt haben, Straftaten mit rechtsextremistischem Hintergrund zu begehen.

In mehreren Wohnungen wurden Beweismittel gefunden, die diesen Verdacht erhärten. Die Polizeibeamten beschlagnahmten umfangreiches Beweismaterial, darunter Smartphones, Computer und elektronische Speichermedien sowie Stich- und Schlagwaffen.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Karlsruhe
Pressestelle
Erster Staatsanwältin Janina Metz
E-Mail: pressestelle@stakarlsruhe.justiz.bwl.de
Telefon: 0721 72661-140


Polizeipräsidium Karlsruhe
Pressestelle
Ralf Eisenlohr
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
Telefon: 0721 666-1111

