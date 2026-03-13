Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Kirrlach

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstagabend sind bislang Unbekannte in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Kirrlach eingebrochen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gelangten die Täter in der Zeit zwischen 19:15 Uhr und 21:30 Uhr vermutlich über eine angrenzende Mauer auf das Grundstück in der Waghäusler Straße. In der Folge drangen die Einbrecher über die Terrassentür in die Wohnung im Erdgeschoss ein und durchwühlten in sämtlichen Räumen die Schränke sowie Schubladen. Auf ihrem Beutezug nahmen sie Bargeld, Schmuck und eine im Innenhof abgestellte Waschmaschine an sich.

Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0721 666-5555 zu melden.

