Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Weingarten - Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB5

Karlsruhe (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 5 auf Höhe Weingarten kam am frühen Samstagmittag ein 46-jähriger Mann ums Leben.

Auf der BAB 5 FR Norden in Höhe Weingarten kam es zu Verkehrsstauungen in Folge dessen eine Fahrerin mit ihrem Peugeot 108 auf der linken Fahrspur auf ein Fahrzeug auffuhr und danach mit weiteren Fahrzeugen kollidierte.

Hierbei wurde sie schwer, ihr Beifahrer tödlich und zwei weitere Mitfahrer ebenfalls schwer verletzt. Insgesamt waren 5 Fahrzeuge am Unfall beteiligt. In einem der beteiligten Fahrzeuge wurde zudem der Fahrer leicht und dessen Beifahrer schwer verletzt.

Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Norden musste über mehrere Stunden teilweise und zeitweise sogar voll gesperrt werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200000 Euro. Die Ermittlungen wurden durch die Verkehrspolizei Karlsruhe übernommen.

Stefan Siemek, Führungs- und Lagezentrum

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