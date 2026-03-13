Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: POL-KA: Weitergeleitete Pressemeldung der Polizei Wiesbaden: Mainz-Kastel/Karlsruhe: "Linienbus durch Jugendlichen entwendet"

Karlsruhe (ots)

Freitag, 13.03.2026, 03:00 Uhr bis 05:50 Uhr (eh) Am frühen Freitagmorgen wurde von einem Betriebsgelände in Mainz-Kastel ein Linienbus entwendet. Gegen 06:00 Uhr stellten Mitarbeiter das Fehlen des Linienbusses von dem Betriebsgelände fest. Der Bus war in der Nacht vollgetankt dort abgestellt worden. Da man erst davon ausging, dass ein Busfahrer mit einem falschen Bus unterwegs sei, wurde der Vorfall erst gegen Mittag bei der Polizei bekannt. Ermittlungen führten schnell in Richtung Karlsruhe, wo der Bus fahrend durch eine Polizeistreife des dortigen Polizeireviers angetroffen werden konnte. Fahrzeugführer war ein 15-jähriger Mainzer, der mit dem Bus kurz zuvor in der Nähe des Kontrollortes seine 14-jährige Freundin eingesammelt hatte, um sie zur Schule zu bringen. Den Linienbus hatte der Jugendliche gewaltlos geöffnet und mit einem Generalschlüssel geführt. Wie der Jugendliche in den Besitz des Generalschlüssels gelangte, ist Teil der eingeleiteten Ermittlungen. Neben einer Strafanzeige wegen des Diebstahls muss der Jugendliche sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Der Jugendliche wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben, der Linienbus konnte dem Firmenverantwortlichen vor Ort unbeschädigt ausgehändigt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell