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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Einbruch in Wohnhaus in Eggenstein - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Samstagabend trotz Anwesenheit der Bewohner in ein Wohnhaus in Eggenstein ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter, zwischen 17:45 Uhr 18:00 Uhr, über die Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus in der Schubertstraße. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Einbrecher in mehreren Stockwerken die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend vermutlich wieder über die Terrassentür auf der Gartenseite.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666 1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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