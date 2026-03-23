Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alleinunfall führt zu Vollsperrung

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A65/Insheim (ots)

Am späten Montagnachmittag (23.03.2026) ereignete sich gegen 17:24 Uhr auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, zwischen den Anschlussstellen Insheim und Landau-Süd, ein Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Fahrer kam mit seinem BMW aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke zunächst nach links von der Fahrbahn ab, geriet anschließend nach rechts in die Leitplanke und drehte sich dabei um die eigene Achse. Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Der Fahrer wurde zur weiteren medizinischen Abklärung vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn vollständig gesperrt werden. Aufgrund von Verschmutzungen sowie ausgelaufenen Betriebsstoffen kam zudem ein Spezialreinigungsfahrzeug zum Einsatz. Die Sperrung dauert derzeit noch an, der Verkehr wird an der Anschlussstelle Insheim abgeleitet.

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