PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alleinunfall führt zu Vollsperrung

POL-PDLD: Alleinunfall führt zu Vollsperrung
  • Bild-Infos
  • Download

A65/Insheim (ots)

Am späten Montagnachmittag (23.03.2026) ereignete sich gegen 17:24 Uhr auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, zwischen den Anschlussstellen Insheim und Landau-Süd, ein Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Fahrer kam mit seinem BMW aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke zunächst nach links von der Fahrbahn ab, geriet anschließend nach rechts in die Leitplanke und drehte sich dabei um die eigene Achse. Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Der Fahrer wurde zur weiteren medizinischen Abklärung vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn vollständig gesperrt werden. Aufgrund von Verschmutzungen sowie ausgelaufenen Betriebsstoffen kam zudem ein Spezialreinigungsfahrzeug zum Einsatz. Die Sperrung dauert derzeit noch an, der Verkehr wird an der Anschlussstelle Insheim abgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Eichenlaub, PHK'in

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 10:58

    POL-PDLD: Hochstadt - Auseinandersetzung bei Fußballspiel

    Hochstadt (ots) - Am 22.03.2026 kam es gegen 16:10 Uhr beim Fußballspiel der Herren A Klasse Südpfalz zwischen dem VfB Hochstadt und dem ASV Lug/Schwanheim zu einer strittigen Schiedsrichterentscheidung. In der Folge entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen einem Spieler des ASV Lug/Schwanheim und einem 36-jährigen Zuschauer. Hierbei soll der Spieler von dem ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 09:31

    POL-PDLD: Motorradfahrer zu schnell unterwegs

    Rinnthal (ots) - Die Polizei Annweiler hat zusammen mit fachkundigen Beamten der Polizeidirektion Landau am Samstag, 21.03.2026, eine Verkehrskontrolle entlang der B48 im Wellbachtal von 13 Uhr bis 17 Uhr durchgeführt. Hierbei waren auch Polizeimotorräder im Einsatz. Bei einer Geschwindigkeitsmessung konnten 16 Verstöße festgestellt werden, fünf davon über 100km/h, wobei das schnellste Motorrad mit 115km/h bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren