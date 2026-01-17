Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Unfall auf der A8 Höhe Wellesweiler

Neunkirchen (ots)

Heute Morgen gegen 10:00 Uhr kam es auf der A8 in Höhe Wellesweiler in Fahrtrichtung Zweibrücken zu einer Kollision zwischen einem überholenden VW eines 62-jährigen Mannes aus Trier und einem nachfolgenden Mercedes eines 59-jährigen Völklingers. Durch die Kollision verlor der Fahrer des VW die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich in der Folge. Der Fahrer sowie dessen Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die beiden Insassen des Mercedes blieben unversehrt.Der VW wurde durch einen Abschleppdienst von der Fahrbahn entfernt. Die Autobahn musste bis 11:15 Uhr vollgesperrt werden.Die Unfallaufnahme dauerte unter Teilsperrung bis 12:15 Uhr an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell