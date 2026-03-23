POL-PDLD: Nachtragsmeldung zu Alleinunfall führt zu Vollsperrung
A65/Insheim (ots)
Nachtragsmeldung zu: Alleinunfall führt zu Vollsperrung https://s.rlp.de/Aqln3U9:
Die Sperrung der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen in Höhe der Anschlussstelle Insheim wurde aufgehoben. Die Fahrbahn ist wieder befahrbar.
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