POL-PDLD: Nachtragsmeldung zu Alleinunfall führt zu Vollsperrung

Hochstadt (ots) - Am 22.03.2026 kam es gegen 16:10 Uhr beim Fußballspiel der Herren A Klasse Südpfalz zwischen dem VfB Hochstadt und dem ASV Lug/Schwanheim zu einer strittigen Schiedsrichterentscheidung. In der Folge entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen einem Spieler des ASV Lug/Schwanheim und einem 36-jährigen Zuschauer. Hierbei soll der Spieler von dem ...

mehr