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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nachtragsmeldung zu Alleinunfall führt zu Vollsperrung

POL-PDLD: Nachtragsmeldung zu Alleinunfall führt zu Vollsperrung
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A65/Insheim (ots)

Nachtragsmeldung zu: Alleinunfall führt zu Vollsperrung https://s.rlp.de/Aqln3U9:

Die Sperrung der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen in Höhe der Anschlussstelle Insheim wurde aufgehoben. Die Fahrbahn ist wieder befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Eichenlaub, PHK'in

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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