Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Illegales Lagerfeuer im Wald gelöscht

Rülzheim (ots)

Ein Zeuge informierte die Polizei Germersheim darüber, dass sich eine Person in einem Waldgebiet aufhalte und dort ein Lagerfeuer entzünde. Die eingesetzten Beamten konnten in einem Waldstück bei Rülzheim ein kleines Lagerfeuer auf unbefestigtem Waldboden feststellen. In unmittelbarer Nähe wurde ein 45-Jähriger angetroffen, der das Feuer offenbar zum Abkochen von Wasser nutzte. Aufgrund der bestehenden Brandgefahr wurde das Feuer durch die Einsatzkräfte gelöscht. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Entzünden von offenen Feuern in Waldgebieten grundsätzlich untersagt ist und erhebliche Gefahren für Mensch und Natur mit sich bringt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

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