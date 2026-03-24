Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Insheim - Nachtrag zur Erstmeldung zu einem Unfall am Bahnübergang in Insheim zwischen einem LKW und einem Zug

Insheim (ots)

Nach den ersten Ermittlungen fuhr ein unbeladener Fahrzeugtransporter am Montagabend gegen 19.00 Uhr von der Autobahn 65 kommend in Richtung Ortsmitte Insheim. Aufgrund stockenden Verkehrs blieb der Fahrzeugtransporter trotz der Einfahrt des Regionalexpresses mit seinem Auflieger auf dem Bahnübergang stehen. Der in Richtung Landau fahrende Regionalexpress konnte trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Fahrer des Fahrzeugtransporters konnte sich vor dem Zusammenstoß noch aus dem Führerhaus retten und wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile schwer verletzt. Durch den Zusammenstoß wurden nach jetzigen Ermittlungsstand drei weitere Fahrgäste des Regionalexpresses leicht verletzt. Alle verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Fahrzeugtransporter und der Regionalexpress wurden durch den Zusammenstoß komplett beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Das Trümmerfeld erstreckte sich über mehrere hundert Meter. Aufgrund herumfliegender brennender Teile geriet ein auf dem danebengelegenen Mitfahrerparkplatz abgestellter PKW in Brand. Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren 100.000 Euro. Der Zugverkehr bleibt für die gesamte Nacht gesperrt. Während des Einsatzes waren mehrere Rettungswägen und Feuerwehren der umliegenden Gemeinden im Einsatz. Zur weiteren Absperrung wurden zudem die Autobahn- und Straßenmeistereien hinzugezogen. Zur Bestimmung der genauen Unfallursache wurde der Fahrzeugtransporter sichergestellt und ein Gutachter bestellt.

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