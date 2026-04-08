Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Polizei bietet am 10. April Infostand zum Thema Einbruchschutz in Habichtswald an
Kassel (ots)
Habichtswald (Landkreis Kassel):
Die Fachberaterinnen und Fachberater der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen bieten am Freitag, dem 10. April 2026, von 11:00 bis 14:00 Uhr, einen Infostand zum Thema Einbruchschutz am REWE-Markt in der Kasseler Straße 30 in Habichtswald-Ehlen an. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich an diesem Tag dort kostenlos unter anderem über technische und elektronische Sicherheit zu informieren. Neben wirkungsvollen Tipps, wie man sich vor einem Einbruch schützen kann, stehen die Präventionsexperten an dem Infostand auch bei Fragen zu anderen, aktuellen Präventionsthemen gerne zur Verfügung.
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