Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Nächtlicher Einbruch in Supermarkt in Bad Emstal: Kripo sucht Zeugen
Kassel (ots)
Bad Emstal (Landkreis Kassel):
Auf Zigaretten und Spirituosen haben es bislang unbekannte Täter abgesehen, die in der Nacht zum gestrigen Ostermontag in einen Supermarkt in Bad Emstal-Sand eingebrochen sind. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Einbruch in der Industriestraße in der Nacht um 4:40 Uhr ereignet. Die unbekannten Täter hatten sowohl die Eingangstür des Geschäfts als auch die Zwischentür mit einem Gullydeckel eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft. Dabei richteten sie einen Sachschaden von rund 3.000 Euro an. Mit einer noch unbestimmten Anzahl an Zigaretten und einigen Flaschen Alkohol flüchteten die Einbrecher nur drei Minuten später aus dem Markt und weiter in unbekannte Richtung. Die nach Auslösung der Alarmanlage sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Polizeistreifen verlief leider ohne Erfolg.
Wer in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Supermarktes gemacht hat oder den Ermittlern der Kasseler Kripo Täterhinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.
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