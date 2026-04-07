Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hund beißt Spaziergängerin ins Bein: Zeugen in Unterneustadt gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt:

Eine 21-jährige Spaziergängerin wurde am gestrigen Ostermontag in der Kasseler Unterneustadt von einem Hund in den Oberschenkel gebissen. Der bislang unbekannte Halter des Tiers soll nach dem Vorfall einfach davongegangen sein, ohne die Frau zu fragen, wie es ihr geht oder seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei bittet nun um Hinweise durch Zeugen.

Wie die junge Frau aus Kassel am späten Abend auf dem Polizeirevier Mitte schilderte, hatte sich der Vorfall um 18:30 Uhr im Bereich Sternstraße/ Bettenhäuser Straße ereignet. Sie war dort spazieren und telefonierte mit ihrem Handy, als sie plötzlich im Vorbeilaufen von dem angeleinten Hund in den Oberschenkel gebissen wurde. Der Hundehalter, ein ca. 40 Jahre alter und 1,80 Meter großer Mann mit normaler Statur und kurzen Haaren oder einer Glatze, soll sich jedoch nicht um die Verletzte gekümmert haben und davongelaufen sein. Bei dem Hund handelte es sich um einen langhaarigen, schwarz-weißen Mischling, so das Opfer. Die 21-Jährige ließ die Bisswunde anschließend im Krankenhaus behandeln, bevor sie eine Anzeige bei der Polizei erstattete.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung des Falls geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

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