Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Werra-Meißner, Gemarkung Witzenhausen: Flächenbrand in einem Waldstück nördlich von Witzenhausen ("Rabensberg")

Kassel (ots)

Am Ostersonntag, 05.04.2026, gegen 22:00 Uhr, wird der Polizeistation Witzenhausen ein Brand in einem Waldstück nördlich von Witzenhausen gemeldet. Bei dem Waldstück handelt es sich um den sogenannten "Rabensberg". Nach dem Eintreffen von Polizei und Feuerwehren wurde festgestellt, dass es sich um einen Flächenbrand in einem Ausmaß von mindestens 250 Quadratmetern handelt. Der Brand breitete sich in Richtung Bahntrasse aus. Daher wurde in der Zeit von 00:10 Uhr bis 01:20 Uhr die Bahnstrecke zwischen Witzenhausen und Hedemünden vorsorglich gesperrt. Um 01:20 Uhr war der Brand vollständig unter Kontrolle und gelöscht. Der durch den Brand entstandene Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden. Personen oder Tiere sind durch den Brand nicht zu Schaden gekommen. Hinsichtlich der Ursache der Brandauslösung dauern die Ermittlungen der Polizeistation Witzenhausen noch an. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren Witzenhausen, Ellingerrode, Blickershausen und eine Drohnen-Einheit der Feuerwehr Großalmerode eingesetzt.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

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