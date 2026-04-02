Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Renault Twingo bei Bahnhof Rengershausen ausgebrannt: Kripo ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen

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Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Ein Renault Twingo ist in der Nacht auf den heutigen Donnerstag in Baunatal-Rengershausen ausgebrannt. Anwohner hatten das Feuer gegen 1 Uhr bemerkt und daraufhin Feuerwehr und Polizei alarmiert. Der 18 Jahre alte Kleinwagen stand auf einem Feldweg nahe dem Rengershäuser Bahnhof in der Straße "Zum Felsengarten" und wurde durch die Flammen vollständig zerstört, wie die am Brandort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten. Der entstandene Sachschaden dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen.

Die Brandursachenermittler der Kasseler Kriminalpolizei haben den Brandort am heutigen Vormittag aufgesucht. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen deutet alles darauf hin, dass der Pkw vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den Eigentumsverhältnissen, dauern an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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