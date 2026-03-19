Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Unfall nach medizinischem Notfall

Am Mittwoch kam eine 85-Jährige bei Biberach mit dem Auto von der Straße ab und landet in einem Bach.

Ulm (ots)

Kurz vor 12 Uhr fuhr die Frau in der Ehinger Straße/ B465 von Biberach in Richtung Warthausen. Ca. 700 Meter nach Ortsausgang Biberach fühlte sich die Autofahrerin unwohl. Plötzlich verlor sie das Bewusstsein, der Ford rollte weiter über einen Geh- und Radweg und kam nach rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug fuhr eine Böschung hinab und kam schließlich in einem Bachbett zum Stehen. Eine Zeugin hatte das mitbekommen und wählte den Notruf. Die Feuerwehr rettete die unverletzte Frau aus ihrem Auto. Wegend der medizinischen Ursache kam sie vorsorglich in eine Klinik. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Pkw. Neben den Einsatzkräften war auch ein Angehöriger des Wasserwirtschaftsamtes vom Landratsamt Biberach vor Ort, um mögliche Wasserverunreinigungen durch die Betriebsstoffe des Autos festzustellen. Dabei konnten keine Verschmutzungen festgestellt werden. Flurschäden entstanden nicht.

Hinweis:

Gegen einen medizinischen Notfall können wir uns nicht absichern. Jeder Verkehrsteilnehmer kann jedoch vorausschauend fahren und Rettungskräfte informieren, wenn Dritte durch eigenartige Fahrweisen auffallen oder Unfälle geschehen.

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Bernd Kurz, Tel.: 0731/188-1111

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