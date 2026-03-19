Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Kein Führerschein und trotzdem mehrfach gefahren

Am Mittwoch wurde ein 27-Jähriger mit einem Klein-Lkw in Laupheim ertappt. Auch auf den Fahrzeughalter kommt nun eine Anzeige zu.

Ulm (ots)

Gegen 18.30 Uhr fuhr der 27-Jährige mit einem Renault Master in der Neustadt Allee. Der Polizei Laupheim war bekannt, dass der Mann keinen Führerschein hatte. Er wurde in den letzten Wochen und bereits im Dezember 2025 mehrfach beim Fahren ohne Fahrerlaubnis ertappt. Da er mit dem Fahrzeug eines Bekannten unterwegs war, der dem 27-Jährigen die Fahrt erlaubt hatte, bekommt nun auch der Fahrzeughalter eine Anzeige wegen dem Zulassen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten und später an den Besitzer ausgehändigt. Die Ermittlungen dauern an. Daneben wird auch die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

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