Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Unfall auf Zebrastreifen

Am Mittwoch wurde eine 50-Jährige in Biberach auf einem Fußgängerüberweg von einem Auto angefahren und verletzt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 10.15 Uhr in der Kolpingstraße. Dort war ein 82-Jähriger mit seinem Klein-Lkw in Richtung Waldseer Straße unterwegs. Der Fahrer des 3,5 Tonners hatte die Frau wohl übersehen, als diese den Fußgängerüberweg von rechts nach links überquert hatte. Der Lasterfahrer versuchte noch auszuweichen, erfasste die Fußgängerin aber mit der rechten Seite des Stoßfängers. Die Frau wurde zurückgeschleudert und landete auf dem Gehweg. Dabei zog sich die 50-Jährige Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte die Frau in eine Klinik. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Am fahrbereiten Klein-Lkw ist wohl kein Schaden entstanden. Auf den Senior kommt nun eine Anzeige zu.

Die Polizei mahnt, am Zebrastreifen immer höchste Aufmerksamkeit zu haben. Als Autofahrer wie als Fußgänger. Nur so lassen sich schwere Unfälle vermeiden.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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