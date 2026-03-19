POL-UL: (GP)(UL) Pressemitteilung des Polizeipräsidium Reutlingen - Überregional agierende mutmaßliche Einbrecherbande.

Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich kurz vor 8 Uhr. Eine 63-Jährige war in der Stuttgarter Straße (B10) in Richtung Göppingen unterwegs. An einer Kreuzung bog sie nach links in die Kantstraße ab. Dabei achtete die Fahrerin des VW Golf nicht auf einen entgegenkommenden Autofahrer. Der 33-Jährige kam ihr mit ...

mehr