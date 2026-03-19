POL-UL: (GP)(UL) Pressemitteilung des Polizeipräsidium Reutlingen - Überregional agierende mutmaßliche Einbrecherbande.
Ulm (ots)
Wir verweisen auf eine Pressemitteilung des Polizeipräsidium Reutlingen, die auch Einbrüche in den Landkreisen Göppingen und Alb-Donau-Kreis betrifft.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6238501
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