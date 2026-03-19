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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP)(UL) Pressemitteilung des Polizeipräsidium Reutlingen - Überregional agierende mutmaßliche Einbrecherbande.

Ulm (ots)

Wir verweisen auf eine Pressemitteilung des Polizeipräsidium Reutlingen, die auch Einbrüche in den Landkreisen Göppingen und Alb-Donau-Kreis betrifft.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6238501

Rückfragen bitte an:

Martin Raff, Telefon 07121/942-1105, Polizeipräsidium Reutlingen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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