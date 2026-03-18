Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Vorrang missachtet

Am Mittwoch (18.03.2026) achtete eine Autofahrerin in Geislingen beim Abbiegen nicht auf den Gegenverkehr.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 8 Uhr. Eine 63-Jährige war in der Stuttgarter Straße (B10) in Richtung Göppingen unterwegs. An einer Kreuzung bog sie nach links in die Kantstraße ab. Dabei achtete die Fahrerin des VW Golf nicht auf einen entgegenkommenden Autofahrer. Der 33-Jährige kam ihr mit einem VW Polo entgegen. Er fuhr geradeaus in Richtung Ulm und hatte Vorrang. Beide Fahrzeuge prallten in der Kreuzung zusammen. Durch die Kollision erlitt der 33-Jährige sowie seine 34-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Auch die Golf-Fahrerin sowie ihre 16-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Feuerwehr Geislingen war im Einsatz. Die Jugendliche musste aufgrund der Beschädigungen am VW Golf aus dem Fahrzeug befreit werden. Alle vier Beteiligten kamen vorsorglich in eine Klinik. Abschlepper bargen die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos. Die Polizei Geislingen hat den Unfall aufgenommen und schätzt die Schäden an den beiden Autos auf jeweils 8.000 Euro.

++++0504702 (JC)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell