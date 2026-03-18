Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Betrunkene Autofahrerin gerät in den Gegenverkehr

Am Mittwoch überschlug sich die Unfallverursacherin bei Eberhardzell.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 6.20 Uhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei fuhr die 52-Jährige mit ihrem Hyundai von Mühlhausen in Richtung Bad Waldsee. In einen kurvigen Bereich verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie seitlich mit einem entgegenkommenden Renault einer 54-Jährigen. Die Unfallverursacherin fuhr noch etwa 500 Meter weiter und kam dann nach rechts von der Straße ab. Dort prallte der Hyundai gegen einen Zaun und überschlug sich. Mit schwereren Verletzungen kam die 52-Jährige in ein Krankenhaus. Da sie auch stark nach Alkohol roch wurde ein Alkomattest durchgeführt. Der ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Eine Blutprobe soll nun den genauen Wert ermitteln. Ihren Führerschein ist die Frau los. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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