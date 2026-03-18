Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Hochwertige Rennräder aus Garage entwendet

In den vergangenen Tagen klauten Diebe die Fahrräder bei Berkheim.

Ulm (ots)

Die Unbekannten suchten zwischen Freitag 7.15 Uhr und Montag 14 Uhr ein Wohnhaus in Berkheim auf. In der Silcherstraße verschafften sie sich Zugang zu einer Garage. Wie sie dort hineinkamen, muss die Polizei noch ermitteln. Denn Aufbruchspuren waren nicht vorhanden. In der Garage standen zwei unverschlossene Rennräder der Marke Canyon. Die Diebe hatten leichtes Spiel und nahmen die Räder mit. Die Polizei Ochsenhausen (Tel. 07352/202050) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Räder haben einen Wert von mehreren tausend Euro.

Die Polizei empfiehlt, das Rad immer mit einem geeigneten Schloss abzuschließen, auch zu Hause. Einfache Schlösser sind in der Regel schnell geknackt. Benutzen Sie massive Stahlketten, Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Auch schwere Schlösser bieten keinen hundertprozentigen Schutz, aber sie machen den Dieben oftmals das Leben schwer, sodass sie aufgeben. Ein Fahrradpass hilft, gestohlene Räder zweifelsfrei zu identifizieren, den Täter zu überführen und den rechtmäßigen Eigentümer ausfindig zu machen. Weitere Tipps zum Schutz vor Fahrrad-Diebstahl und Infos zum Fahrradpass finden Sie auf der Seite www.polizei-beratung.de.

++++0495632 (JC)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell