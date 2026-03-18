Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/A8 - Abstandsmessungen und Schwerlastkontrollen

Am Dienstag führte die Polizei Abstandsmessungen und Lasterkontrollen durch.

Ulm (ots)

Im Verlaufe des Vormittags führte die Polizei Abstandsmessungen zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Ulm-Ost durch. Insgesamt wurden 100 Lasterfahrer und 80 Autofahrer geahndet, die den Mindestabstand unterschritten. Im Rahmen der Abstandsmessungen wurden auch Schwerlastkontrollen durchgeführt. 23 Fahrzeuge wurden einer genaueren Überprüfung unterzogen. Zwei Lasterfahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. In einem Fall war die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert. Erst nachdem diese ordnungsgemäß gesichert war, durfte der Fahrer seine Fahrt fortsetzen. In einem zweiten Fall war die Karosserie an dem Lastzug an mehreren Stellen durchgerostet und nicht mehr verkehrssicher. Das Fahrzeug wurde zu einer Fachwerkstatt begleitet und darf erst nach einer Instandsetzung wieder am Straßenverkehr teilnehmen.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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