Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: BC) Kirchdorf an der Iller - Feuer in Küche

Sachschaden entstand am Dienstag bei einem Feuer bei Kirchdorf an der Iller.

Ulm (ots)

Kurz nach 11 Uhr rückte die Feuerwehr in die Straße Bei der Kirche aus. Denn dort wurde im ersten Obergeschoß ein Küchenbrand gemeldet. Das Feuer konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr Kirchdorf durch die Bewohner selbst mit Spülwasser gelöscht werden. Den derzeitigen Erkenntnissen hatte sich wohl Bastelmaterial entzündet. Das lag offenbar im Bereich eines Backofens. An den Drehknöpfen für den Ofen hatte wohl kurz zuvor noch ein Kleinkind herumgedreht, so die Zeuginnen gegenüber der Polizei. Durch die Hitze soll dann wenig später das Bastelmaterial angefangen haben zu brennen. Das Feuer konnte aber schnell durch die Frauen bemerkt und mit Spülwasser gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ochsenhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an der Kücheneinrichtung auf mehrere tausend Euro.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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