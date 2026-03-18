Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - An der Ampel aufgefahren

Am Dienstag verursachte ein 70-Jähriger bei Langenau einen schweren Verkehrsunfall.

Ulm (ots)

Gegen 10 Uhr war der 70-Jährige mit seinem Ford von Albeck in Richtung Langenau unterwegs. An der Ampel zur Auffahrt auf die A7 in Fahrtrichtung Würzburg stand eine 77-Jährige mit ihrem Mercedes auf der Geradeausspur. Aus bislang unklarer Ursache fuhr der 70-Jährige in das Heck des Mercedes. Der wurde nach vorne geschoben. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Ford auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr ein 46-jähriger Lasterfahrer in Richtung Albeck. Der Ford kollidierte frontal mit dem Daimler Laster. Hierbei verletzte sich der Autofahrer schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine umliegende Klinik. Die Mercedes-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, der Lasterfahrer blieb unverletzt. Der Verkehrsdienst Heidenheim nahm den Unfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 12.500 Euro. Die drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße musste an der Unfallstelle gesperrt werden und konnte erst gegen 11.50 Uhr wieder komplett freigegeben werden.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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