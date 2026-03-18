Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlierbach - Rotlicht missachtet

Am Dienstag erlitt eine Autofahrerin bei einem Unfall auf der B297 bei Schlierbach leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 18.45 Uhr war ein 37-Jähriger in der Auchtertstraße unterwegs. Er fuhr mit seinem Toyota in Richtung B297. An der dortigen Einmündung missachtete er die rote Ampel und fuhr auf die Bundesstraße ein. Von links, aus Richtung Kirchheim unter Teck, kam eine 59-jährige mit ihrem VW Polo. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit der Front gegen den Toyota. Rettungskräfte kümmerten sich um die leicht verletzte VW-Fahrerin. Sie kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Der Toyota-Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Die Polizei Uhingen hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf jeweils 5.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge war nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Schlierbach war im Einsatz und band ausgelaufene Betriebsstoffe.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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