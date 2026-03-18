Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Vorfahrt missachtet

Am Montag stießen an einer Kreuzung in Böhmenkirch zwei Fahrzeuge zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr war eine 37-Jährige mit ihrem Mercedes in der Klosterstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Kirchstraße fuhr sie in die Kreuzung ein. Von rechts kam eine 19-Jährige mit ihrem Mini. Diese hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen in der Kreuzung zusammen. Der Mini prallte im Anschluss noch gegen einen Laternenmast. Die 19-Jährige verletzte sich leicht. Ein Rettungsdienst versorgte sie vor Ort. Der Mini wurde beim dem Unfall stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Polizei Geislingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Gesamtschaden auf 17.000 Euro.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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