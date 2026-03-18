Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen/B10 - Verbotenerweise auf die B30 auffahren wollen

Am Dienstag missachtete ein Kraftfahrer ein Verbotsschild und eine Schranke an der B30 Höhe Parkplatz Mietingen-Baltringen.

Ulm (ots)

Dass Verkehrszeichen nicht ohne Grund aufgestellt sind, darauf musste eine Streife des Polizeireviers Laupheim einen Autofahrer hinweisen. Der war am frühen Morgen auf der Kreisstraße 7507 bei Mietingen-Baltringen unterwegs. Die Straße verläuft parallel zur B30 und ermöglicht an dem Parkplatz Einsatzfahrzeugen, schnell auf die B30 aufzufahren. Diesen einfachen Weg wollte sich auch ein 31-Jähriger mit seinem Mercedes Klein-Lkw zu Nutze machen und öffnete die Abschrankung. Mit einer Polizeistreife hatte der Fahrer des 3,5 Tonners allerdings nicht gerechnet. Denn die war zu rechten Zeit am rechten Ort und verhinderte diese gefährliche Aktion. Gegenüber den Polizisten gab der 31-Jährige spontan an, spät dran zu sein. Er wollte diese Stelle als Abkürzung bei seinem Weg zur Arbeit nutzen. Die Beamten führten mit ihm ein verkehrserzieherisches Gespräch. Den 31-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 50 Euro. Weil er sogar die Schranke vorsätzlich geöffnet haben soll, regte die Polizei eine Verdoppelung des Bußgeldes bei der Behörde an.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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