Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Boll - Fußgänger erfasst

Am Dienstag kam es zu einem Verkehrsunfall bei Bad Boll.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr. Ein 26-jähriger Opel-Fahrer fuhr auf der L1214 von Bad Boll in Richtung Bezgenriet. Neben der Straße lief ein 22-Jähriger. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge lief dieser, als der Opel etwa auf seiner Höhe war, wohl plötzlich auf die Straße. Der Opel erfasste den Mann. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine umliegende Klinik. Das Polizeirevier Göppingen nahm den Verkehrsunfall auf. Die Hintergründe sind derzeit unklar und Gegentand der Ermittlungen. Die Landesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis kurz nach 15 Uhr voll gesperrt. Am Opel entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

++++0500918

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell