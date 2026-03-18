Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Autos beschädigt

Am Dienstag hatte ein Unbekannter an zwei Fahrzeugen auf einem Parkplatz in Riedlingen die Rücklichter beschädigt.

Ulm (ots)

Zwischen 17 Uhr und 17.25 Uhr müssen die Taten wohl geschehen sein. Denn in diesem Zeitraum standen die beiden Fahrzeuge auf einem Kundenparkplatz in der Alte Unlinger Straße. Ein Vandale beschädigte an einem Opel Astra und einem Citroen jeweils das linke Rücklicht. Die Polizei Riedlingen nahm die Ermittlungen auf und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07371/938-0. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf mehrere hundert Euro.

++++0501511(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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