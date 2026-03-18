Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen - Kraftstoff abgezapft

Bislang Unbekannte stahlen am Sonntag Diesel aus einem Tank einer Firma bei Merklingen.

Ulm (ots)

Gegen 23.30 Uhr verschafften sich zwei Unbekannte Zugang zu einem Firmengelände in der Gottlieb-Daimler-Straße. Um auf das Gelände der Firma zu gelangen, zerstörten sie zwei Metallzäune. Aus einem Tank pumpten die Täter rund 1.000 Liter Kraftstoff ab. Den Tankdeckel mussten die Diebe aufbrechen. Der Polizeiposten Laichingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden an den Zaunelementen wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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