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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen - Kraftstoff abgezapft
Bislang Unbekannte stahlen am Sonntag Diesel aus einem Tank einer Firma bei Merklingen.

Ulm (ots)

Gegen 23.30 Uhr verschafften sich zwei Unbekannte Zugang zu einem Firmengelände in der Gottlieb-Daimler-Straße. Um auf das Gelände der Firma zu gelangen, zerstörten sie zwei Metallzäune. Aus einem Tank pumpten die Täter rund 1.000 Liter Kraftstoff ab. Den Tankdeckel mussten die Diebe aufbrechen. Der Polizeiposten Laichingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden an den Zaunelementen wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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