PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Schlag gegen überregional agierende mutmaßliche Einbrecherbande: Eigentümer zu weiterem beschlagnahmtem Diebesgut gesucht - Landkreise Esslingen, Tübingen, Göppingen und Alb-Donau-Kreis

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 29.01.2026 / 14.42 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6206751

Im Fall der Ende Januar 2026 ausgehobenen, überregional agierenden mutmaßlichen Einbrecherbande lau-fen die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur vollständigen Aufklärung der Taten weiter auf Hochtouren. Wie bereits berichtet waren am 28. Januar 2026 in Recklinghausen (NRW) und Esslingen fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 22 und 63 Jahren festgenommen worden, von denen sich vier nach wie vor in Untersuchungshaft befinden. Außerdem hatten die Ermittler bei der zeitgleichen Vollstreckung von mehreren Durchsuchungsbeschlüssen bereits umfangreiches Beweismaterial, darunter Schmuck und hochwertige Uhren beschlagnahmt.

Im Zuge der zwischenzeitlich erfolgten Ermittlungen und weiteren Durchsuchungsmaßnahmen ist die Men-ge des beschlagnahmten mutmaßlichen Diebesguts nun enorm auf eine dreistellige Anzahl angewachsen. Teile der sichergestellten Gegenstände konnten bereits Taten in den Landkreisen Esslingen, Göppingen und Alb-Donau-Kreis sowie in Nordrhein-Westfalen zugeordnet werden. Die möglichen Absatzwege der Wertgegenstände sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Zusätzlich zum bereits bereitgestellten Lichtbild wurde nun im Internet eine Fahndungsseite erstellt, auf der weitere mutmaßlich aus Einbruchsdiebstählen stammende Gegenstände in mehreren Lichtbildmappen eingesehen werden können. Zur Fahndungsseite gelangen Sie unter dem Link: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/landkreise-esslingen-tuebingen-goeppingen-und-alb-donau-kreis-aufgefundenes-diebesgut/

Hinweis:

Neben den in diesem Verfahren sichergestellten Wertgegenständen werden hier auch weitere Lichtbilder veröffentlicht, die in keinem direkten Bezug zu den festgenommenen Personen stehen müssen.

Wer darauf sein Eigentum wiedererkennt, wird gebeten, sich per Mail unter ESSLINGEN.KD.K2.WED@polizei.bwl.de zu melden. Die Polizei wird sich zeitnah mit Ihnen in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 18.03.2026 – 15:15

    POL-RT: Fahrgast im Bus gestürzt, Einbruch, Untersuchungsergebnis zum verendeten Hund

    Reutlingen (ots) - Im Bus gestürzt (Zeugenaufruf) Ein 88-jähriger Mann ist am Mittwochmorgen in einem Bus des Schienenersatzverkehrs gestürzt. Der Fahrgast befand sich gegen 6.45 Uhr stehend im Bus, als dieser vom Regionalen Omnibusbahnhof auf die Straße Unter den Linden in Richtung Stuttgart fuhr. Durch den Sturz verletzte sich der Senior und wurde vom alarmierten ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 16:42

    POL-RT: Verkehrsunfälle

    Reutlingen (ots) - Gomaringen (TÜ): Auffahrunfall Eine kurze Unachtsamkeit hat am Montagabend an der Abzweigung Stockacher Straße und Härtenstraße zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 17-Jähriger befuhr gegen 18 Uhr mit seinem Motorrad die Hinterweilerstraße/K6903 in Richtung Immenhausen. An der Abfahrt der Stockacher Straße übersah er, dass eine 23-Jährige mit ihrem Seat nach links in Richtung Stockach abbiegen wollte, fuhr auf den Pkw auf und stürzte. Beide ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren