Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Schlag gegen überregional agierende mutmaßliche Einbrecherbande: Eigentümer zu weiterem beschlagnahmtem Diebesgut gesucht - Landkreise Esslingen, Tübingen, Göppingen und Alb-Donau-Kreis

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 29.01.2026 / 14.42 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6206751

Im Fall der Ende Januar 2026 ausgehobenen, überregional agierenden mutmaßlichen Einbrecherbande lau-fen die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur vollständigen Aufklärung der Taten weiter auf Hochtouren. Wie bereits berichtet waren am 28. Januar 2026 in Recklinghausen (NRW) und Esslingen fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 22 und 63 Jahren festgenommen worden, von denen sich vier nach wie vor in Untersuchungshaft befinden. Außerdem hatten die Ermittler bei der zeitgleichen Vollstreckung von mehreren Durchsuchungsbeschlüssen bereits umfangreiches Beweismaterial, darunter Schmuck und hochwertige Uhren beschlagnahmt.

Im Zuge der zwischenzeitlich erfolgten Ermittlungen und weiteren Durchsuchungsmaßnahmen ist die Men-ge des beschlagnahmten mutmaßlichen Diebesguts nun enorm auf eine dreistellige Anzahl angewachsen. Teile der sichergestellten Gegenstände konnten bereits Taten in den Landkreisen Esslingen, Göppingen und Alb-Donau-Kreis sowie in Nordrhein-Westfalen zugeordnet werden. Die möglichen Absatzwege der Wertgegenstände sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Zusätzlich zum bereits bereitgestellten Lichtbild wurde nun im Internet eine Fahndungsseite erstellt, auf der weitere mutmaßlich aus Einbruchsdiebstählen stammende Gegenstände in mehreren Lichtbildmappen eingesehen werden können. Zur Fahndungsseite gelangen Sie unter dem Link: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/landkreise-esslingen-tuebingen-goeppingen-und-alb-donau-kreis-aufgefundenes-diebesgut/

Hinweis:

Neben den in diesem Verfahren sichergestellten Wertgegenständen werden hier auch weitere Lichtbilder veröffentlicht, die in keinem direkten Bezug zu den festgenommenen Personen stehen müssen.

Wer darauf sein Eigentum wiedererkennt, wird gebeten, sich per Mail unter ESSLINGEN.KD.K2.WED@polizei.bwl.de zu melden. Die Polizei wird sich zeitnah mit Ihnen in Verbindung setzen.

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