Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Belästigung; Vermisstensuche; Flucht vor Polizeikontrolle; Betrugsdelikt; Angriff mit Pfefferspray

Reutlingen (ots)

Unfall mit Schwerverletztem

Schwere Verletzungen hat ein Verkehrsteilnehmer bei einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall am Dienstagabend in Ohmenhausen erlitten. Ein 52-Jähriger war kurz nach 21.30 Uhr mit einem E-Scooter auf dem Fahrradweg zwischen der Turmstraße und der Mähringer Straße unterwegs. Da er nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte, kündigte der Mann dies mit dem Herausstrecken des Armes an. Ersten Ermittlungen nach führte der 52-Jährige zuvor aber keinen Schulterblick durch. In diesem Moment wurde der Lenker des Elektrofahrzeugs von einem 67 Jahre alten Fahrer eines S-Pedelecs überholt. Der Senior streifte an dem ausgestreckten Arm entlang, kam hierbei zu Fall und verletzte sich beim Sturz zu Boden so schwer, dass er in einer Klinik stationär aufgenommen werden musste. Der Lenker des E-Scooters konnte sich auf seinem Fahrzeug halten und blieb unverletzt. (ms)

Reutlingen (RT): Rettungswagen contra E-Bike

Ein Rettungswagen ist am Dienstagnachmittag mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen. Ein 36-Jähriger befuhr gegen 15.50 Uhr mit seinem E-Bike den Radschutzstreifen in der Lindachstraße und beabsichtigte die Kreuzung Am Echazufer geradeaus in die Lederstraße zu überqueren. Als die Ampelanlage grünes Licht anzeigte, fuhr gleichzeitig ein Rettungswagen los und wollte nach rechts abbiegen. In der Folge stieß dieser mit dem Zweiradfahrer zusammen, sodass der 36-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Er musste zur weiteren Behandlung mit einem anderen Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Am Elektrofahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der Schaden am Rettungswagen wird auf ungefähr 2.000 Euro beziffert. (ar)

Reutlingen (RT): Fußgängerin sexuell belästigt (Zeugenaufruf)

Eine 30-jährige Fußgängerin ist am frühen Dienstagnachmittag in der Ulrichstraße von einem noch unbekannten Mann bedrängt worden. Die Frau war im Bereich der Kreuzung Ulrichstraße/ St.-Leonhardt-Straße gegen 13 Uhr unterwegs, als sich ihr eine männliche Person näherte. Auf dem schmalen Weg in der Ulrichstraße zwischen Hausnummer 18 und 20 ergriff er sie unvermittelt von hinten und berührte sie unsittlich. Die 30-Jährige setzte sich verbal lautstark zur Wehr, woraufhin sich der Unbekannte in Richtung Ulrichstraße entfernte. Er wird als 170 bis 175 Zentimeter groß, mit kurzen wuscheligen dunkelblonden Haaren und von schlanker Statur beschrieben. Er war schwarz bekleidet und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Das Polizeirevier Reutlingen bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Hinweise. (ar)

Lichtenstein (RT): Vermisstensuche

Eine zeitweise aus Lichtenstein vermisste Seniorin ist am Dienstagabend wohlbehalten aufgefunden worden. Am Nachmittag war die Frau bei der Polizei als vermisst gemeldet worden, worauf sie unter anderem mit Hunden und einem Polizeihubschrauber gesucht wurde. Kurz nach 19 Uhr fiel die Seniorin einem aufmerksamen Busfahrer in Eningen unter Achalm auf, da sie an der Endhaltestelle nicht ausgestiegen war. Die Frau wurde an einen Angehörigen übergeben. (mr)

Römerstein (RT): Verkehrsunfall in Zainingen

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Dienstagnachmittag in Zainingen ereignet. Gegen 16.30 Uhr hielt ein Mercedes-Lenker in der Panoramastraße an, um seine 88-jährige Mitfahrerin aussteigen zu lassen. Diese lief in der Folge vor den Wagen, was der Fahrer offenbar übersah. Beim Anfahren wurde die Seniorin vom Pkw erfasst und stürzte zu Boden. Aufgrund ihrer beim Unfall erlittenen Verletzungen brachte sie der Rettungsdienst in eine Klinik. (mr)

Filderstadt (ES): Gegen die Leitplanke geprallt

Aus bislang unbekannten Gründen ist es am Dienstagabend, gegen 23.10 Uhr, auf der B27 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 40-jährige Fahrzeuglenker befuhr mit seiner Mercedes-Benz V-Klasse die B27 in Richtung Tübingen als er auf Höhe Bonlanden nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er lenkte mehrmals ruckartig dagegen, prallte auf der linken Seite gegen die Leitplanke und kam schließlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Aufgrund seiner Verletzungen musste der Mann durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An seinem PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, weshalb dieser abgeschleppt wurde. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Tübingen wurde für die Dauer der Maßnahmen bis zwei Uhr gesperrt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr vor Ort. (hg)

Frickenhausen-Tischardt (ES): Verfolgungsfahrt (Zeugenaufruf)

Ein 40-jähriger Fahrer eines VW Phaeton hat versucht, sich am Dienstagmittag einer Polizeikontrolle zu entziehen. Gegen 14.30 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Wagen in der Gerberstraße in Nürtingen beim Einparken auf. Beim Erkennen des Polizeifahrzeugs gab dieser sofort Gas und flüchtete zunächst, ohne auf die Anhaltesignale zu achten, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Metabo-Allee stadtauswärts. Im weiteren Verlauf missachtete er mehrere rote Ampeln, wobei er sogar einmal an der Kreuzung Am Lerchenweg über den Gehweg verbotswidrig die wartenden Verkehrsteilnehmer überholte. Seine Fahrt setzte er auf der B 313 in Richtung Grafenberg bis zur Abzweigung nach Tischardt fort. Hier bog er nach links ab, schanzte über die Verkehrsinsel und beschädigte dabei die dortigen Verkehrszeichen. Sein Pkw wurde ebenfalls stark beschädigt, sodass dieser Betriebsflüssigkeiten verlor und schließlich in der Ortsmitte unfallbedingt zum Stehen kam. Das Auto des Unfallverursachers, an welchem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 3.000 Euro entstand, musste in der Folge abgeschleppt werden. Die Schäden an den Verkehrszeichen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn war die Grafenberger Straße von der Einmündung der B 313 an für ungefähr drei Stunden gesperrt. Da der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Medikamenten bestand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Den 40-Jährigen, welcher zudem keinen Führerschein besitzt, erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Durch seine rücksichtslose Fahrweise gefährdete der VW-Lenker über die gesamte Strecke hinweg mehrere Verkehrsteilnehmer. Die Verkehrspolizei Tübingen sucht deshalb unter der Telefonnummer 07071/972-1400 nach weiteren Zeugen, die durch den Fahrer gefährdet wurden. (ar)

Balingen (ZAK): Telefonbetrüger am Werk (Warnhinweis)

Ein Senior aus Balingen ist im Laufe des Dienstags Opfer eines dreisten Telefonbetrügers geworden. Der Geschädigte hatte zunächst einen Anruf eines selbsternannten Mitarbeiters eines bekannten Onlineversandhändlers erhalten. Diesem gewährte der Senior einen sogenannten Fernzugriff auf seinen Computer, worauf sich der Kriminelle auch Zugriff auf das Online-Banking des Mannes verschaffte. Außerdem kaufte der Senior, wie vom Anrufer gefordert, mehrere Guthabenkarten und gab die Codes dem Unbekannten preis. Später stellte sich dann noch heraus, dass der Täter mehrere Transaktionen vom Konto des Seniors getätigt hatte, die nur zum Teil von der Bank noch gestoppt werden konnten. Der entstandene Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Die Polizei rät:

- Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten heraus.

- Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Wenn Sie Opfer wurden:

- Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn runter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter.

- Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm auf Ihrem Rechner löschen.

- Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind.

- Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (mr)

Albstadt (ZAK): Passant mit Pfefferspray verletzt

Ein 35-jähriger Mann ist bei einem Angriff am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr, leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 35-Jährige im Bereich der Straße Kirchengraben in Ebingen auf, als ihn unvermittelt ein Unbekannter mit einem Faustschlag ins Gesicht und Pfefferspray angriff. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem circa 180 cm großen, blondhaarigen Täter, welcher auffällige Tätowierungen auf der rechten Wange in Form eines Kreuzes und eines Gewehrs trägt, verlief ohne Erfolg. Der Rettungsdienst behandelte den leichtverletzten Mann vor Ort. Die Ermittlungen zu dem Unbekannten als auch zum Motiv des Angriffs hat das Polizeirevier Albstadt aufgenommen. (nf)

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