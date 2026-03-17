Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle mit Verletzten, Vorfahrt missachtet, Diebstahl auf Baustelle

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Fußgängerin von Auto erfasst

Schwere Verletzungen hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der K 1243 erlitten. Dort war kurz nach 16 Uhr ein 41 Jahre alter Mann mit einem Opel Zafira von Beuren herkommend in Richtung Nürtingen unterwegs. Auf Höhe eines Hofguts überquerte eine 18-Jährige offenbar ohne auf den Verkehr zu achten die Fahrbahn von links nach rechts. Dabei wurde sie vom Pkw frontal erfasst und auf den Gegenfahrstreifen abgeworfen. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort musste die schwer verletzte Heranwachsende mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Opel, an dem sich der Sachschaden auf etwa 2.000 Euro belaufen dürfte, wurde abgeschleppt. Da ein Vortest beim Autofahrer den Verdacht auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel ergeben hatte, musste der 41-Jährige eine Blutprobe abgeben. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße bis circa 17.30 Uhr voll gesperrt werden. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Kinder bei Unfall verletzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen haben zwei Kinder bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Leinfelden erlitten. Ein 63-Jähriger war kurz nach 17 Uhr mit einem Audi auf der Max-Lang-Straße unterwegs. Beim Linksabbiegen auf einen Parkplatz kam es zur Kollision mit dem auf einem Fußgängerweg entgegenkommenden elf Jahre alten E-Scooterlenker. Der Junge sowie sein 13 Jahre alter Mitfahrer wurden durch den Zusammenstoß mit dem Pkw über die Motorhaube abgewiesen. Sie mussten anschließend mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen dürfte sich auf rund 3.000 Euro belaufen. (ms)

Esslingen (ES): Kontrolle über Fahrzeug verloren

Eine medizinische Ursache dürfte ersten Ermittlungen nach die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montagmorgen in Sirnau gewesen sein. Ein 35-Jähriger befuhr kurz nach 8.30 Uhr mit einem Lkw der Marke Mercedes-Benz Atego die Sirnauer Brücke von Oberesslingen herkommend. Auf Höhe der Auffahrt zur B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart verlor der Fahrer kurzzeitig das Bewusstsein und kam mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Der Laster überfuhr anschließend eine Verkehrsinsel und die dortige Ampel. Danach rollte er über die Gegenfahrbahn weiter und blieb an der Leitplanke stehen. Durch den Unfall kam es zum kompletten Ampelausfall an der Einmündung. Weiterhin wurden durch umherfliegende Teile zwei vorbeifahrende Pkw beschädigt. Der Rettungsdienst kümmerte sich im Anschluss um den Unfallverursacher. Mitarbeiter des Bauhofs und der Straßenmeisterei kümmerten sich um die Schäden auf der Verkehrsinsel und der Lichtzeichenanlage. Der Gesamtschaden dürfte sich auf knapp 25.000 Euro belaufen. (ms)

Rottenburg (TÜ): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Auffahrunfall mit mehreren Verletzten hat sich am Montagnachmittag auf der Aufschleifung zur B 28 von Wendelsheim herkommend ereignet. Dort fuhr gegen 14.40 Uhr ein 47 Jahre alter Renault Trafic-Lenker aus Unachtsamkeit auf den haltenden VW Polo einer 33-Jährigen auf. Der Kleinwagen wurde dadurch auf die Bundesstraße geschoben. Bei der Kollision erlitten die 33-Jährige sowie drei weitere im Polo befindliche Personen im Alter von drei, 24 und 31 Jahren nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Den Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf circa 4.000 Euro. (mr)

Rottenburg (TÜ): Diebstahl auf Baustelle (Zeugenaufruf)

Am vergangenen Wochenende ist das Baustellengelände eines Neubaus in der Weilerstraße von Dieben heimgesucht worden. Zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 9.45 Uhr, hebelten die Unbekannten mehrere Baucontainer, Materialanhänger und Lagerräume des noch nicht fertiggestellten Neubaus auf und entwendeten Werkzeuge und Gerätschaften im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro. Zuvor hatten sie einen auf der Baustelle abgestellten Radlader zur Seite gefahren. Neben den Gerätschaften wurden bereits installierte Heizungspumpen ausgebaut und zum Abtransport deponiert. Dies konnte dank eines aufmerksamen Zeugen bereits am Sonntag verhindert werden. Das Polizeirevier Rottenburg bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07472/9801-0. (tr)

Balingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist den derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall am Montagnachmittag. Gegen 17.40 Uhr fuhr ein 86-jähriger VW-Lenker an der Anschlussstelle Balingen-Nord von der B 27 ab und wollte anschließend nach links auf die L 415 stadteinwärts einbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von dort kommenden Toyota eines vorfahrtsberechtigten 37-Jährigen. Die beiden Männer wurden vom Rettungsdienst zur genaueren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An ihren Autos dürfte jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von schätzungsweise 55.000 Euro entstanden sein. (mr)

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