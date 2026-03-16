Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Verkehrsunfälle, Kaminbrand, Widerstand geleistet, Raub, Sachbeschädigung

Reutlingen (ots)

Owen (ES): Kaminbrand

Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Sonntagabend, kurz nach 21 Uhr, in die Beurener Straße geeilt, nachdem ein Zeuge eine Stichflamme und Funkenflug aus einem Kamin gemeldet hatte. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden, da die Hausbewohner nicht im Gebäude waren und auch keine Auffälligkeiten mehr am Kamin festzustellen waren. Ein hinzugezogener Kaminfeger überprüfte gemeinsam mit der Feuerwehr die Gefahrenstelle, wonach das Wohngebäude wieder betreten werden konnte. Warum der Kamin brannte ist Gegenstand weiterer Überprüfungen, Sachschaden entstand nicht. Die Ortsdurchfahrt in Richtung Beuren war bis gegen 23 Uhr voll gesperrt. (tr)

Plochingen (ES): Unfall mit E-Scooter-Fahrer

Vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden ist am Sonntagmittag ein E-Scooter-Fahrer, nachdem er mit einem Pkw kollidiert war. Der 17-Jährige fuhr gegen 12.50 Uhr mit seinem Elektrokleinstfahrzeug die Schorndorfer Straße in Richtung Neckarstraße und achtete beim Fahrstreifenwechsel auf Höhe der Kronenstraße nicht auf den nachfolgenden Verkehr. Hierbei stieß er gegen die Fahrzeugfront eines von hinten nahenden Pkw Aygo, der von einem 19-Jährigen gelenkt wurde. Der E-Scooter-Fahrer wurde zunächst auf die Motorhaube aufgeladen und kam nachfolgend auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Pkw, dessen Windschutzscheibe durch die Kollision zersplittert war, musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (tr)

Esslingen (ES): Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Wegen Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Esslingen seit dem frühen Montagmorgen gegen einen 55-Jährigen. In der Straße Am Kronenhof fiel der Mann mit seinem Fahrrad den Beamten gegen zwei Uhr aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Daraufhin sollte er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Noch vor Kontrollbeginn zeigte der Radfahrer den Beamten den Mittelfinger und flüchtete. Nachdem die Streife den erheblich alkoholisierten Mann kurz darauf gestellt hatte, leistete er den Anweisungen der Einsatzkräfte keine Folge und leistete im weiteren Verlauf gegen die Maßnahmen Widerstand. Eine Beamtin wurde hierbei leicht verletzt. Der Beschuldigte sieht daher entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (nf)

Esslingen (ES): Zutritt zu Recyclinghof verschafft

Mit mehreren Streifenwagenbesatzungen ist das Polizeirevier Esslingen am Sonntagnachmittag zum Recyclinghof an der Hohenheimer Straße ausgerückt. Kurz vor 16.30 Uhr hatte eine aufmerksame Zeugin mehrere verdächtige Personen auf dem Gelände gemeldet, die offenbar Container öffnen und durchsuchen würden. Vor Ort stellten die alarmierten Beamten auf dem Recyclinghof drei Männer im Alter von 19, 28 und 46 Jahren fest. In den Zaun des Geländes war ein Loch geschnitten worden. Augenscheinlich wurde bereits Elektroschrott, mutmaßlich zum Abtransport bereitgelegt. Das Trio erwartet nun entsprechende Strafanzeigen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs sowie des versuchten Diebstahls. (mr)

Oberboihingen (ES): Kasse aufgebrochen

Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt die Polizei seit Sonntagnachmittag gegen zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren. Diesen wird zur Last gelegt, gegen 16.10 Uhr die Kasse eines Selbstbedienungshäuschens in der Tachenhäuserstraße aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet zu haben. Über die Überwachungskamera wurde ein Zeuge auf die Tat aufmerksam und stellte die Jugendlichen im Bereich der Steigstraße. Einer der beiden flüchtete daraufhin. Er konnte jedoch im Rahmen der polizeilichen Fahndung vorübergehend festgenommen werden. Die beiden Tatverdächtigen sehen nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Weilheim/Teck und Holzmaden (ES): Einbruch in Kindertagesstätte und Grundschule

In die Kindertagesstätte in der Öhrichstraße sind Unbekannte am vergangenen Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Montag, 7.10 Uhr, verschafften sich Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumen. Bei ihrer Suche nach Stehlenswertem drangen sie auch in die Büroräume ein und durchsuchten dort die Schränke und Schubladen. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Auch in der Schule in der Friedhofstraße in Holzmaden haben Kriminelle am letzten Wochenende ihr Unwesen getrieben. Zwischen Samstag, 18.30 Uhr und Montag, 7.30 Uhr, drangen sie gewaltsam über ein Fenster ins Sekretariat ein und hebelten die Türe zum Rektorat auf, das sie in der Folge durchsuchten. Der hinterlassene Sachschaden in der Schule wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Weilheim hat in beiden Fällen mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und prüft dabei auch, ob beide Einbrüche den gleichen Tätern zuzurechnen sind. (cw)

Tübingen (TÜ): Angezeigtes Raubdelikt (Zeugenaufruf)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem nachträglich zur Anzeige gebrachten Raubdelikt, das sich nach derzeitigem Kenntnisstand am frühen Samstagmorgen, gegen zwei Uhr, am Holzmarkt ereignet haben soll. Wie ein 22-Jähriger im Laufe des Sonntags mitteilte, wurde er von vier, circa 16-jährigen Unbekannten angesprochen und nach einer Zigarette gefragt. Eine der Personen, die als circa 170 Zentimeter groß und mit lockigen Haaren beschrieben wird, soll anschließend mit einer augenscheinlichen Schreckschusswaffe gedroht und die Wertsachen des 22-Jährigen gefordert haben. Der Geschädigte übergab anschließend seinen Geldbeutel und sein Mobiltelefon. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sonst Hinweise zu dieser geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (mr)

Tübingen (TÜ): Bei Sturz verletzt

Eine Radfahrerin ist am Sonntagnachmittag bei einem Sturz verletzt worden. Die 38-Jährige befuhr mit ihrem Pedelec mit Kinderanhänger, in dem sich zwei Kinder befanden, gegen 17.20 Uhr die Marienstraße und wollte nach links in den Verbindungsweg in Richtung Sieben-Höfe-Straße einbiegen. Hierbei kam die Frau zu Fall. Aufgrund ihrer beim Sturz erlittenen Verletzungen brachte sie der Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Das Fahrradgespann und die unverletzt gebliebenen Kinder, die im Anhänger ordnungsgemäß gesichert waren, wurden von einem Angehörigen abgeholt. Am Pedelec war augenscheinlich nur geringer Schaden entstanden. (mr)

Tübingen (TÜ): Hecken beschädigt (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagmorgen mehrere Hecken in Tübingen beschädigt. Gegen 7.50 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass ein Mann mit einer Astschere durch die Haußerstraße laufe und wahllos dortige Hecken beschädigen würde. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte sich der Unbekannte entfernt und konnte nicht mehr angetroffen werden. Ersten Ermittlungen nach schnitt der Mann an fünf Grundstücken zum Teil größere Äste von Thujahecken, Kirschlorbeerhecken und von Fliedergewächsen ab. Der angerichtete Schaden kann noch nicht abgeschätzt werden. Der Mann ist etwa 170 cm groß und Brillenträger. Er war dunkel bekleidet und hatte eine Mütze auf. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07071/972-1400 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Rottenburg-Ergenzingen (TÜ): Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Vermutlich durch eine ausgelöste Alarmanlage ist ein Einbrecher am frühen Sonntagmorgen vertrieben worden. Ersten Ermittlungen nach wollte ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen Mitternacht und 2.30 Uhr in das Einfamilienhaus am Ortsrand von Ergenzingen einbrechen. Nachdem mehrere Fenster und Türen seinen Aufhebelversuchen standgehalten hatten, warf er die Scheibe der Terrassentür mit einem Stein ein. Durch den hierbei ausgelösten Alarm flüchtete der Unbekannte. Am Morgen entdeckte eine aufmerksame Zeugin den optischen Alarm und verständigte die Polizei. Durch die brachiale Vorgehensweise richtete der Einbrecher einen hohen Schaden, der mehrere tausend Euro beträgt, an. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

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