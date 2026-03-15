Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Randalierende Person; Brände; Verkehrskontrollen; Vandalismus; Einbrüche; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Nach Auseinandersetzung in Gewahrsam

Ein unliebsamer Gast hat in der Nacht zum Sonntag den Einsatz der Polizei vor einer Gaststätte in der Oberamteistraße notwendig gemacht. Gegen 23.15 Uhr meldeten Zeugen eine körperliche Auseinandersetzung vor der Lokalität. Die hinzugezogenen Einsatzkräfte trafen auf einen sichtlich alkoholisierten 45-Jährigen, der sie mit nicht zitierfähigen Beleidigungen in Empfang nahm. Offenbar war er zuvor aufgrund seines ungebührlichen Verhaltens aus der Gaststätte verwiesen worden. Als er schließlich noch in Anwesenheit der Polizei das Sicherheitspersonal vor der Türe angriff, musste gegen ihn Pfefferspray eingesetzt werden. Hierauf setzte der Mann zur Flucht an, konnte aber eingeholt und in Gewahrsam genommen werden. Eine Behandlung seiner leichten Augenreizungen durch den Rettungsdienst lehnte er ab. Aufgrund seines anhaltenden aggressiven Verhaltens und seiner Alkoholisierung musste der Mann die Nacht in der Zelle verbringen. Er sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen.

Reutlingen (RT): Altpapiercontainer in Brand gesteckt

Die Feuerwehr und Kräfte der Polizei sind am Samstagnachmittag zu einer Schule in der Gminderstraße ausgerückt. Gegen 13 Uhr teilten Zeugen den Brand eines Papiercontainers, nahe dem Schulgebäude mit. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass Unbekannte den Container in Brand gesetzt hatten. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr, die mit einem Löschfahrzeug und fünf Einsatzkräften vor Ort kam, konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindern. Insgesamt wird von einem Sachschaden von etwa 500 Euro ausgegangen.

Bad Urach (RT): Brand eines Carports

Aufgrund eines brennenden Carports sind Feuerwehr und Polizei am Samstagabend nach Sirchingen ausgerückt. Eine Passantin hatte gegen 19 Uhr das Feuer festgestellt und die Notrufnummer gewählt. Gleichzeitig zur Alarmierung befanden sich Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr bei einer privaten Veranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus und wurden ebenfalls auf das Feuer aufmerksam. Sie begaben sich sofort vor Ort und begannen die Löscharbeiten mit einem Gartenschlauch und zwei Pulverlöschern, bis ihre Kollegen mit den Löschfahrzeugen eintrafen. Der Brand konnte so schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, dennoch wurde ein Fahrzeug der Marke Mitsubishi, welches hier geparkt stand, durch die Hitzeentwicklung stark beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Die Feuerwehren Bad Urach, Sirchingen und St.Johann waren mit insgesamt 12 Fahrzeugen und 61 Einsatzkräften vor Ort. Im Zusammenhang mit der Brandursachenforschung hat das Polizeirevier Metzingen in Zusammenarbeit mit Experten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.

Reutlingen/Weilheim/Rottenburg (RT/TÜ): Fahrzeugkontrollen mit Schwerpunkt Tuning

Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Reutlingen haben in der Nacht zum Sonntag unter der Leitung der Verkehrspolizei wieder Fahrzeugkontrollen mit Schwerpunkt Tuning durchgeführt. Hierzu wurden in der Zeit zwischen 19 und 2 Uhr die einschlägig bekannten Treffpunkte der Tuning- und Poserszene engmaschig überprüft. Auf dem Parkplatz der Hochschule Reutlingen konnten 150 Fahrzeuge angetroffen werden. Den ausgesprochenen Platzverweisen folgte das Publikum, woraufhin einige Teilnehmer auf einen Supermarktparkplatz in Weilheim (Landkreis Tübingen) und Parkplätze in Rottenburg auswichen. Auch hier wurden aufgrund durchgeführter Drift-Übungen Platzverweise ausgesprochen, die ausnahmslos befolgt wurden. Insgesamt konnten an acht Fahrzeugen technische Mängel festgestellt werden. Bei zwei Fahrzeugen waren sie so gravierend, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste.

Esslingen (ES): Vandalismus an Schulgebäude - Zeugenaufruf

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag durch Sabotage und Zerstörung erheblichen Sachschaden an einem Schulgebäude in der Breslauer Straße verursacht. Da das Objekt derzeit saniert wird, ist ein Baugerüst daran angebracht. Die Täter nutzten offenbar dieses Gerüst, um Zugang zum Dach zu erhalten, wo sie Teile der Photovoltaik-Anlage beschädigten, Gegenstände vom Dach warfen und einen zur Versorgung der Baustelle angebrachten Wasserhahn abschlugen. Durch das unkontrolliert ausströmende Wasser drangen erhebliche Mengen ins Gebäude ein und verursachten derartig umfassende Beschädigungen, dass es fraglich ist, ob die betroffenen Gebäudeteile für den Schulbetrieb am Montag noch nutzbar sein werden. Den entstandenen Sachschaden, der nach ersten Schätzungen etwa 300.000 Euro betragen dürfte, stellte ein Objektverantwortlicher am Samstagnachmittag fest, woraufhin er die Polizei informierte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zu Personen, die sich in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden des Samstags im Bereich des Objektes auffällig verhalten haben, machen können, werden gebeten sich an das Polizeirevier Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu wenden.

Kirchheim unter Teck (ES): Einbrecher unterwegs

Unbekannte sind am Samstagabend in ein Mehrfamlienhaus im Waldheimweg eingebrochen. Laut ersten Erkenntnissen waren die Täter zwischen 17.30 Uhr und 22.45 Uhr über die Haustür an der Rückseite des Gebäudes gewaltsam ins Objekt gelangt. Nachdem sie in der Erdgeschosswohnung mehrere Schränke durchwühlt hatten, flüchteten sie mit erbeuteten Werkzeugen. Das Polizeirevier Kirchheim hat zusammen mit der Spurensicherung der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Nürtingen (ES): Unfall mit Linienbus

Am Samstagnachmittag ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Zustellerfahrzeug und einem Linienbus gekommen. Gegen 14.50 Uhr wollte der 44 Jahre alte Fahrer eines Paketzustellers rückwärts auf die Säerstraße einfahren und übersah dabei den in Richtung Rümelinstraße unterwegs befindlichen Linienbus. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Heck des Unfallverursachers und der rechten Fahrzeugseite des Omnibusses, bei dem der 59-jährige Fahrer unverletzt blieb. Eine 20-Jährige Mitfahrerin und eine weitere, bislang unbekannte Mitfahrerin erlitten nach derzeitigem Ermittlungsstand leichte Verletzungen. Zeugen konnten die Unbekannte beobachten, wie sie die Unfallstelle noch vor Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei verließ. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch in Gartenhäuser

Zwei Gartenhütten in einer Kleingartenanlage in Musberg sind im Laufe des Samstags Ziel eines Einbrechers geworden. Ein Täter hatte sich zu einem bislang unbekannten Tatzeitpunkt über den Schloßbergweg Zugang zur Kleingartenanlage verschafft und hier an mindestens zwei Hütten die Vorhängeschlösser geknackt. Auf seinem Streifzug erbeutete er hochwertige Gartengeräte im Wert von mehreren hundert Euro.

Burladingen (ZAK): Nötigung nach vorangegangener Vorfahrtsmissachtung

Zu einem eher ungewöhnlichen Auffahrunfall ist es am Samstagmittag gegen 12 Uhr in der Straße "Unter den Linden" in Melchingen gekommen. Nach vorangegangener Vorfahrtsmissachtung durch einen 21-jährigen Traktorlenker, bei der es zu keiner Berührung zwischen den Fahrzeugen kam, wollte der hierdurch geschädigte 65 Jahre alte Fahrer eines Opel Vivaro diesen zur Rede stellen. Dazu überholte er den Traktor, scherte nach derzeitigem Ermittlungsstand knapp vor diesem ein und bremste seinen Pkw zum Stillstand ab. Dem 21-Jährigen war es nicht mehr möglich, sein Gespann rechtzeitig zum Stehen zu bekommen, sodass er dem Opel auffuhr. Durch den Unfall entstand lediglich am Pkw Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Gegen die beiden Verkehrsteilnehmer hat das Polizeirevier Hechingen Ermittlungen wegen im Raum stehender Vorfahrtsmissachtung und anschließender Nötigung im Straßenverkehr aufgenommen.

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