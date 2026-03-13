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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Reutlingen (ots)

Rottenburg (TÜ): Radfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Rottenburger Teilort Kiebingen hat sich am Freitagmorgen ein Radfahrer schwer verletzt. Ein 41-Jähriger war gegen 06.30 Uhr mit seinem Zweirad auf der Straße "Beim Bildstöckle" in Fahrtrichtung Stammlerstraße unterwegs. An der dortigen Einmündung kollidierte er mit einer von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 37-jährigen Seat-Lenkerin. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Der Schaden am Pkw lässt sich mit etwa 1.000 Euro beziffern. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden von circa 50 Euro. (ar)

Rückfragen bitte an:

Andreas Ritter (ar), Telefon 07121/942-1103

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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