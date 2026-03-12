Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeugbrand; Verkehrsunfälle; Wohnungsbrand

Reutlingen (ots)

Engstingen (RT): Pkw-Brand

Ein technischer Defekt könnte ersten Erkenntnissen zufolge möglicherweise die Ursache eine Fahrzeugbrandes am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz im Friedhofsweg gewesen sein. Dort war es kurz vor 15 Uhr nach dem Abstellen eines bereits älteren VW Golf zunächst zu einer Rauchentwicklung und dann zu einem Brand gekommen. Trotz des Eingreifens der Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, ließ sich nicht mehr verhindern, dass der Wagen vollständig ausbrannte. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Weilheim/Teck (ES): Sturz verletzt

Eine Radfahrerin ist bei einem Sturz am Mittwochnachmittag verletzt worden. Die 70-Jährige war gegen 17.15 Uhr in der Brunnenstraße unterwegs und wollte offenbar auf den Bürgersteig wechseln. Hierbei kam sie alleinbeteiligt zu Fall. Aufgrund ihrer beim Sturz erlittenen Verletzungen wurde die Frau vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (mr)

Esslingen (ES): Unfall auf der B 10

Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der B 10 entstanden. Eine 40-Jährige war gegen 8.20 Uhr mit ihrem Suzuki auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe der Vogelsangbrücke fuhr sie, wohl aufgrund einer Unachtsamkeit, einem vorausfahrenden Ford-Lenker ins Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf einen vorausfahrenden Toyota und dieser wiederrum auf zwei vorausfahrende Mercedes-Benz aufgeschoben. Verletzt wurde derzeitigen Erkenntnissen zufolge niemand. Vier der fünf Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße nur einspurig befahrbar. Für den Abtransport der Autos musste die Bundesstraße in der Folge für etwa eine Dreiviertelstunde voll gesperrt werden. (ar)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Wohnungsbrand

Zum Brand in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst am Donnerstagnachmittag in die Silberburgstraße gerufen worden. Dort war es gegen 15.40 Uhr im Wohnzimmer einer der Wohnungen aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 26 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte durch ihr rasches und professionelles Einschreiten den Brand schnell löschen und so ein Ausbreiten der Flammen auf das ganze Gebäude verhindern. Drei Hausbewohner wurden bei dem Brand verletzt und mussten vom Rettungsdienst, der mit sieben Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort war, ins Krankenhaus gebracht werden. Zur Schwere der Verletzungen liegen noch keine Informationen vor. Die Höhe des entstandenen Sachschadens könnte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 100.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Albstadt-Ebingen hat die Ermittlungen, auch zur Brandursache, aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell