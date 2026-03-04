Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 04.03.26 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Einbruch

Am gestrigen Dienstagabend drangen unbekannte Täter in ein Gebrauchtwagenzentrum in der Straße "Zu den Weinbergen" in Witzenhausen ein. Im Verkaufsbereich wurde eine Festplatte und die Grafikkarte ausgebaut und entwendet. Ebenfalls wurde der Lagerraum aufgesucht und aus diesem zwei Makita-Akku-Schrauber gestohlen. Die Tat ereignet sich zwischen 20:30 Uhr und 23:30 Uhr. Der Gesamtschaden wird mit ca. 1800 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Polizei Sontra

Unfall beim Ausparken

Um 07:49 Uhr parkte heute Morgen eine 30-Jährige aus Herleshausen mit ihrem Pkw in der Straße "Sackgasse" in Herleshausen aus und übersah dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Tesla. Dieser wurde auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

