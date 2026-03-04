PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: 49-Jähriger kommt bei Baumfällarbeiten ums Leben

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

In der Gemarkung von Meißner Germerode ist am Dienstagvormittag ein Waldarbeiter bei Baumfällarbeiten tödlich verletzt worden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden in dem zum "Kaufunger Wald" gehörenden Waldgebiet in der Gemarkung Germerode Wald- und Baumfällarbeiten durchgeführt. Gegen 10.55 Uhr kam es im Rahmen dieser Tätigkeiten offenbar zu einem unkontrollierten Abbruch einer Baumkrone. Aus rund 10 Metern Höhe traf die Baumkrone dann einen 49-jährigen, rumänisch-stämmigen, Arbeiter am Kopf, der dadurch zu Tode kam.

Neben vor Ort befindlichen Kräften von Polizei, Feuerwehr und Rettung, wurde zeitnah die Kripo Eschwege hinzugezogen, um die weiteren Umstände des Vorfalls zu ermitteln. Ebenfalls verständigt wurde das Amt für Arbeitsschutz des Regierungspräsidiums in Kassel. Im Zusammenhang mit der Untersuchung des Arbeitsunfalls ist für den heutigen Mittwoch eine Begutachtung der Unglücksstelle durch das RP Kassel und der Kripo vorgesehen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

