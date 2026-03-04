POL-ESW: 49-Jähriger kommt bei Baumfällarbeiten ums Leben
Eschwege (ots)
Polizei Eschwege
In der Gemarkung von Meißner Germerode ist am Dienstagvormittag ein Waldarbeiter bei Baumfällarbeiten tödlich verletzt worden.
Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden in dem zum "Kaufunger Wald" gehörenden Waldgebiet in der Gemarkung Germerode Wald- und Baumfällarbeiten durchgeführt. Gegen 10.55 Uhr kam es im Rahmen dieser Tätigkeiten offenbar zu einem unkontrollierten Abbruch einer Baumkrone. Aus rund 10 Metern Höhe traf die Baumkrone dann einen 49-jährigen, rumänisch-stämmigen, Arbeiter am Kopf, der dadurch zu Tode kam.
Neben vor Ort befindlichen Kräften von Polizei, Feuerwehr und Rettung, wurde zeitnah die Kripo Eschwege hinzugezogen, um die weiteren Umstände des Vorfalls zu ermitteln. Ebenfalls verständigt wurde das Amt für Arbeitsschutz des Regierungspräsidiums in Kassel. Im Zusammenhang mit der Untersuchung des Arbeitsunfalls ist für den heutigen Mittwoch eine Begutachtung der Unglücksstelle durch das RP Kassel und der Kripo vorgesehen.
Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först
