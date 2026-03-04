Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 04.03.26

Polizei Eschwege

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 11:44 Uhr befuhr eine 82-Jährige aus der Gemeinde Meißner mit ihrem Pkw die Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege und beabsichtigte vorwärts in eine Parklücke einzuparken. Dabei beschädigte sie einen geparkten Ford Focus, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

Unfallflucht

Zwischen dem 02.03.26, 13:40 Uhr und dem 03.03.26, 13:00 Uhr ereignete sich eine Unfallflucht in der Struthstraße in Eschwege. Die Geschädigte hatte ihren Pkw Opel im Einmündungsbereich zur Bürgermeister-Stolzenberg-Straße geparkt, wo er im Bereich der hinteren Tür auf der Fahrerseite angefahren und beschädigt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben. Hinweise auf den flüchtigen Verursacher: 05651/9250.

weiteres Gartenhaus aufgebrochen

Ein weiterer Gartenhausaufbruch in der Leuchtbergstraße in Eschwege wurde gestern Abend angezeigt. Dort wurde ebenfalls ein Fenster aufgebrochen, wodurch ein Sachschaden von ca. 250 EUR entstand. Am Tatort konnte ein Rucksack aufgefundenen werden, der durch die angeforderten Polizeistreife sichergestellt wurde. In dem Rucksack konnten diverse Gegenstände aufgefunden werden, die aus dem zuvor begangenen Einbruch stammten. Ein Tatzusammenhang besteht mit den gestern gemeldeten Einbruch auf ein benachbartes Gartengrundstück, wo ein Tatverdächtiger mit besagten Rucksack gesehen wurde. Dieser trug eine gelbe Weste, eine blaue Jacke und eine reflektierende Hose. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigungen an Bushaltestelle

Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde gestern Abend, um 23:20 Uhr festgestellt, dass die Verglasung einer Bushaltestelle in der Soodener Straße in Witzenhausen beschädigt / zerstört wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 02.03.26, 08:00 Uhr und dem 03.03.26, 08:00 Uhr wurde in der Hüttenstraße in Sontra ein Pkw der Marke "Chevrolet" durch Unbekannte beschädigt. Das Auto wurde an mehreren Stellen zerkratzt, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln

Bei einer Fahrzeugkontrolle im Stadtgebiet von Witzenhausen wurde gestern Nachmittag, um 14:18 Uhr, bei einer 45-Jährigen aus Witzenhausen festgestellt, dass sie ihr Auto unter dem Einfluss von THC und Kokain führte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Des Weiteren wird ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (Kokain) eingeleitet.

