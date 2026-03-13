Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brandsatz gezündet; Betrugsdelikt; Einbruch; Rauchentwicklung; Verkehrsunfälle; Trickdiebstahl; Nachtrag zu Brand in Albstadt

Reutlingen (ots)

Eningen (RT): Brandsatz gezündet (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt das Kriminalkommissariat Reutlingen seit dem frühen Freitagmorgen gegen einen unbekannten Täter. Gegen Mitternacht war die Polizei von einem Zeugen alarmiert worden, der an einem Wohn- und Geschäftshaus in der Hauptstraße einen Brand bemerkt hatte. Beim Eintreffen der Polizei war bereits starker Rauch und Flammen aus einem Fenster der Geschäftsräume des Hauses zu erkennen. Die Polizeibeamten begannen sofort den Brandherd mit dem bordeigenen Feuerlöscher zu bekämpfen. Das Feuer konnte wenig später von der Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 55 Feuerwehrleuten im Einsatz war, vollständig gelöscht und so ein Übergreifen auf das ganze Gebäude verhindert werden. Eine mehrköpfige Familie die in der Wohnung über dem Geschäft wohnt, wurde zeitgleich evakuiert. Während vier der Hausbewohner nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst vor Ort wieder zurück in ihre Wohnung konnten, mussten zwei weitere Hausbewohner zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen, zwei Notärzten und einem Helfer vor Ort im Einsatz. Ersten Ermittlungen zufolge war wohl eine Scheibe in dem Geschäft eingeschlagen und offenbar ein Brandsatz ins Innere geworfen worden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 50.000 Euro belaufen. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Hinweise von Zeugen, die zur genannten Zeit in der Eninger Hauptstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. (cw)

St. Johann (RT): Betrug bei Teerarbeiten (Warnhinweis)

Wegen des Verdachts des Betrugs ermittelt die Polizei nach einer Anzeige gegen eine sogenannte Teerkolonne in St. Johann am Donnerstag. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde einem Senior die Reparatur seines Hofes angeboten, worauf die Arbeiten durch den Teertrupp unsachgemäß ausgeführt wurden. Unmittelbar nachdem der Geschädigte die Überweisung des geforderten vierstelligen Betrags auf ein ausländisches Konto getätigt und die Arbeiter die Bestätigung erhalten hatten, rückten sie ab. Die Teerarbeiten waren zuvor in minderwertiger Qualität ausgeführt worden. Der Geschädigte erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei rät daher:

- Einigen Sie sich mit dem Dienstleister vor Beginn der Arbeiten auf einen verbindlichen Preis und ziehen Sie hierzu am besten Zeugen hinzu, beispielsweise Ihre Nachbarn oder Angehörige.

- Holen Sie sich ggf. ein alternatives Angebot eines ortsansässigen Fachbetriebes ein.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzten: Bezahlen Sie niemals sofort und in bar, sondern verlangen Sie nach Abschluss der Arbeit eine Rechnung. Prüfen Sie, ob die aufgeführten Leistungen auch erbracht wurden.

- Verständigen Sie die Polizei, wenn mit dem Präsentieren einer völlig überteuerten Rechnung offenkundig die Gefahr besteht, Opfer einer Straftat wie Betrug oder Wucher zu werden.

Weitere Tipps für die Handwerkersuche oder zum Schutz vor Wucherpreisen finden Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/dachhaie-vorsicht-vor-betruegerischen-handwerkern/ (mr)

Kirchheim unter Teck (ES): In Geschäft eingebrochen

Eine Metzgereifiliale in der Max-Eyth-Straße ist in der Nacht von Donnerstag, 18.30 Uhr, auf Freitag, 05.20 Uhr, das Ziel eines Einbrechers gewesen. Der Unbekannte gelangte durch Gewaltanwendung in den Verkaufsraum und durchwühlte sämtliche Behältnisse, bevor er weitere Räumen nach Stehlenswertem durchsuchte. Die Höhe der Beute ist nach derzeitigem Stand noch nicht bezifferbar. Experten der Kriminalpolizei sicherten Spuren. (tr)

Filderstadt (ES): Rauchentwicklung beim Kochen

Eine starke Rauchentwicklung in einem Wohnhaus hat am Donnerstagabend, gegen 18 Uhr, die Rettungs- und Einsatzkräfte in der Bonländer Hauptstraße auf den Plan gerufen. Zuvor hatte eine Bewohnerin Öl in einem Topf auf dem eingeschalteten Herd vergessen, wodurch der Rauch entstanden war. Beim Versuch, den Topf ins Freie zu bringen, zog sich die Frau leichte Verbrennungen zu. Da zudem der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestand, wurde sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Rottenburg (TÜ): Kollision beim Abbiegen

Ein Fehler beim Abbiegen ist den derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall mit Personenschaden am Donnerstagnachmittag. Gegen 14.20 Uhr war eine 66 Jahre alte Frau mit ihrem Dacia auf der L 370 in Richtung Tübingen unterwegs. Im Bereich der Kiebinger Straße bog sie verbotswidrig nach links auf einen Fahrradweg ab, worauf es zur Kollision mit einem entgegenkommenden, 28-jährigen Motorradfahrer kam. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen, wohl schweren Verletzungen wurde der Mann vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, schätzt die Polizei auf circa 23.500 Euro. (mr)

Balingen (ZAK): Trickdieb unterwegs (Warnhinweis)

Ein Trickdieb hat am Donnerstagnachmittag in Balingen sein Unwesen getrieben. Der dunkel gekleidete, circa 180 Zentimeter große und schlanke Mann mit schwarzen Haaren und einem weißen Mundschutz klingelte gegen 14.30 Uhr bei einer Seniorin in der Ostdorfer Straße und gab sich als Bekannter des Sohnes der Frau aus. So verschaffte sich der Kriminelle Zutritt zur Wohnung, aus der er in der Folge Bargeld entwendete und anschließend flüchtete.

Die Polizei rät in solchen Fällen:

- Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

- Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung, bei denen Sie sich nicht absolut sicher sind, um wen und welches berechtigte Anliegen es sich handelt. Im Zweifel bestellen Sie die Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist oder Sie die Rechtmäßigkeit ihres Erscheinens prüfen konnten.

- Lassen Sie nur Handwerker oder Vertreter in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt wurden.

- Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an.

- Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggebern, Unternehmen oder Behörden immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

- Wichtig: Lassen Sie den Besucher in dieser Zeit vor der vollständig geschlossenen Wohnungstür warten!

Weitere Informationen zu den Maschen der Kriminellen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/ (mr)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Wohnungsbrand

Nachtrag zur Pressemeldung vom 12.03.2026 / 16.51 Uhr

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.40 Uhr, war es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Silberburgstraße zu einem Brand gekommen. Zwischenzeitlich hat sich die Zahl der Verletzten, die wegen des Verdachts auf eine Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht werden mussten, auf vier erhöht. Drei von ihnen konnten nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden, ein drei Jahre altes Kind wurde vorsichtshalber zur Beobachtung über Nacht stationär aufgenommen. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Derzeitige Ermittlungen des Polizeireviers Albstadt deuten darauf hin, dass möglicherweise eine Kerze, die unbeaufsichtigt brennen gelassen worden war, brandursächlich gewesen sein könnte. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

Schömberg (ZAK): Verkehrsunfall auf der B27

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 37.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend auf der B27 zwischen Schömberg und Dotternhausen ereignet hat. Ein 60-Jähriger war gegen 21.45 Uhr mit seinem Fiat Punto auf der Bundesstraße in Richtung Dotternhausen unterwegs, als es kurz vor dem Parkplatz zur seitlich streifenden Kollision mit dem entgegenkommenden Hyundai IONIQ5 eines 35-Jährigen kam. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da beide Fahrer angaben, der jeweils andere sei ihm auf seiner Spur entgegengekommen, sucht die Verkehrspolizei Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-1400 nach Zeugen. (jw)

Haigerloch (ZAK): Sprudelkisten auf Straße

Unzureichend gesicherte Ladung hat am Freitagmorgen kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen auf der K7118 geführt. Ein 62-Jähriger war gegen 5.30 Uhr mit seinem MAN-Lkw auf der Kreisstraße von Bad Imnau kommend in Richtung Weildorf unterwegs. Im Bereich der Linkskurve, kurz vor dem Bahnübergang beim ehemaligen Bahnhof, verrutschte die Ladung und durchbrach die Plane auf der rechten Seite. In der Folge kippten etwa 150 Kisten Sprudel vom Sattelzug und verteilten sich auf der Fahrbahn. Verletzt wurde niemand. Zur Beseitigung der zerstörten Sprudelkisten und Flaschen waren der Bauhof der Stadt Haigerloch mit zwei Mitarbeitern und zwei Fahrzeugen, darunter einem Radlader sowie die Feuerwehr mit acht Feuerwehrleuten und drei Fahrzeugen im Einsatz. Für die Aufräum- und Reinigungsarbeiten, bei der auch eine Kehrmaschine einer Privatfirma eingesetzt wurde, musste die Kreisstraße für die Dauer von einer halben Stunde gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. (ar)

