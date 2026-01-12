PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall in Apolda - zwei Leichtverletzte

Apolda (ots)

Am Heidenberg in Apolda kam es gestern Nachmittag zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger PKW-Fahrer übersah hier - vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW und fuhr diesem auf. Zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes befanden sich zwei Personen am PKW, um etwas zu entladen. Durch die Wucht des Aufpralls stürzten diese zu Boden und verletzten sich leicht. Einer der beiden zog sich eine Platzwunde am Hinterkopf zu. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren