Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Weimar (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Mehrfamilienhaus in der Westvorstadt eingebrochen. Zunächst begab man sich über eine Terrassentür in eine nicht belegte Ferienwohnung. Da der Täter nichts wertvolles mitnehmen konnte, verließ er diese wieder durch die Eingangstür und kam so in den Keller. Dort fand er mehrere Wertgegenstände und ein Fahrrad. Er nahm das Beutegut an sich und flüchtete mutmaßlich mit dem gestohlenen Fahrrad. Der Wert der Gegenstände wird auf über 2.000 Euro geschätzt. Gleichzeitig verursachte der Täter Sachschäden von über 300 Euro. Zu einem späteren Zeitpunkt, konnte das gestohlene Fahrrad durch die 45-Jährige Eigentümerin geortet werden. Polizeibeamte sicherten das Fahrrad und gaben es der Besitzerin zurück. Die Polizei ermittelt nun weiter nach dem oder den Tätern.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
