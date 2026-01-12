Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Lkw rutscht in Graben

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Am Samstag kurz nach 4 Uhr morgens, befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Lkw die Christian-Eckart-Straße von der B88 kommend. Bedingt durch eine extreme glatte Straße, kam der Lkw ins Rutschen, dabei landete das Fahrzeug im Graben und traf dort einen Zaun. Auch hinzugerufene Polizeibeamte hatten Mühe an den Unfallort zu gelangen, da die Straße unbefahrbar war. Zunächst musste ein Winterdienst die Straße wieder befahrbar machen. Erst dann konnte ein Abschleppdienst die Bergung beginnen. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt. An dem Lkw entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell